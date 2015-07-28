Денис Сойников - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Сойников
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Денис
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Сойников
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Авангард
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|65' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Авангард (Курск)
|18.10.2015
|75' -90'
|Авангард (Курск)
|1:2
|Локомотив (Лиски)
|11.10.2015
|73' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:3
|Авангард (Курск)
|14.09.2015
|49' -90'
|Авангард (Курск)
|1:1
|Энергомаш (Белгород)
|31.08.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|2:3
|Зенит (Пенза)
|22.08.2015
|1' -53'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Авангард (Курск)
|17.08.2015
|1' -54'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|11.08.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Авангард (Курск)
|03.08.2015
|77' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Орел (Орел)
|28.07.2015
|1' -46'
|Локомотив (Лиски)
|0:0
|Авангард (Курск)
|20.07.2015
|1' -63'
|Авангард (Курск)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)