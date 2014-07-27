Гиорги Кахелишвили - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Кахелишвили
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Кахелишвили
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|19.04.2015
|1' -78'
|Тюмень (Тюмень)
|5:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|12.04.2015
|58' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|05.04.2015
|78' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:3
|Тосно (Тосно)
|29.03.2015
|73' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|18.03.2015
|86' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|17.08.2014
|1' -72'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|10.08.2014
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|03.08.2014
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|27.07.2014
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|19.07.2014
|1' -77'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)