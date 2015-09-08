Михаил Яковлев - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Яковлев
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 января 1996 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак К
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|90' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Спартак К (Кострома)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Волга (Тверь)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|27.09.2015
|87' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|08.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)