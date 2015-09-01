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    Ибрагим Албогочиев - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Ибрагим
    Отчество Туганович
    Фамилия Албогочиев
    Команда Ангушт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 1997 (26 лет)
    Рост 176
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангушт 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 73' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 Дружба (Майкоп)
    01.11.2015 Был в запасе Машук-КМВ (Пятигорск) 0:1 Ангушт (Назрань)
    25.10.2015 89' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 Терек-2 (Грозный)
    18.10.2015 1' -76' Афипс (Афипский) 2:1 Ангушт (Назрань)
    11.10.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 1:1 Астрахань (Астрахань)
    04.10.2015 Был в запасе Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 2:2 Ангушт (Назрань)
    28.09.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    21.09.2015 Был в запасе Алания (Владикавказ) 0:0 Ангушт (Назрань)
    07.09.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 2:1 МИТОС (Новочеркасск)
    01.09.2015 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Ангушт (Назрань)
    25.08.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 Был в запасе Дружба (Майкоп) 3:2 Ангушт (Назрань)
    04.08.2015 Был в запасе Терек-2 (Грозный) 1:2 Ангушт (Назрань)
    28.07.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
    21.07.2015 68' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 0:2 Ангушт (Назрань)
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