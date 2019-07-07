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    Владислав Соромытько - статистика

    Вратарь
    Имя Владислав
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Соромытько
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Шинник (Ярославль)
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