Максим Полковников - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Полковников
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Имя
|Максим
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Полковников
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)