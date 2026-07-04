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€ 5 млн

Рияд Марез - трансферы

21 февраля 1991 (35)
#7 | Нападающий
178 см
Алжир | Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.07.26 / -
Аль-Ахли
Без клуба
Свободный агент
28.07.23 / 04.07.26
Манчестер Сити
Аль-Ахли
35 млн €
10.07.18 / 28.07.23
Лестер
Манчестер Сити
67,80 млн €
11.01.14 / 10.07.18
Гавр
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500 тыс €
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