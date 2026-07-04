Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рияд Марез
Трансферы
€ 5 млн
Рияд Марез - трансферы
21 февраля 1991 (35)
#7 | Нападающий
178 см
Алжир | Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.07.26 / -
Аль-Ахли
Без клуба
Свободный агент
28.07.23 / 04.07.26
Манчестер Сити
Аль-Ахли
35 млн €
10.07.18 / 28.07.23
Лестер
Манчестер Сити
67,80 млн €
11.01.14 / 10.07.18
Гавр
Лестер
500 тыс €
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
72
Агент Батракова ответил, реален ли еще трансфер в «ПСЖ»
22:33
2
На сектор фанатов «Спартака» на «РЖД Арене» явился ОМОН
22:13
7
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»
21:55
17
Батраков исполнил мечту 31-летней жены
21:41
15
Джикия ответил, пожмет ли руку Абаскалю
21:27
5
Агент Тюкавина недоволен составом «Динамо»: «Уровень партнеров в «Зените», конечно, выше»
20:57
2
«Краснодар» проиграл «Ростову» в южном дерби (3:4)
20:39
4
Дзюбу ждут в клубе ФНЛ
20:25
2
Игрок «Спартака» заявил, что легко сдержал бы Месси
20:11
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+