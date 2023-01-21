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Зухаир Феддаль
Статистика
Зухаир Феддаль - статистика
Завершил карьеру
1 января 1989 (37)
#3 | Защитник
191 см
Марокко | Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
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Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
3 : 0
21.01.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 1
14.01.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
1 : 0
07.01.2023
Вальядолид
65' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
3 : 0
08.11.2022
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
2 : 1
05.11.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
2 : 0
30.10.2022
Вальядолид
1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 0
22.10.2022
Реал Сосьедад
67' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
4 : 1
19.10.2022
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 0
16.10.2022
Вальядолид
1' - 46'
15'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
0 : 0
09.10.2022
Бетис
81' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
2 : 3
01.10.2022
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
0 : 1
16.09.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2022
Альмерия
Был в запасе
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