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    Зухаир Феддаль - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Зухаир
    Фамилия Феддаль
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1989 (34 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 65' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    08.11.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 1' -46' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.10.2022 67' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    16.10.2022 1' -46' Эспаньол (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    15'
    09.10.2022 81' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 46' -90' Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    16.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    05.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
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