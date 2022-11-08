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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вальядолид
Атлетик - Вальядолид: обзор матча 08 ноября 2022
Атлетик
08.11.2022, вторник, 22:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
19'
Г. Гурусета
51'
Г. Гурусета
78'
Д. Вивиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Вальядолид
Желтая карточка
У. Венцедор
84'
83'
Замена
Л. Роша
️️️️
Г. Плата
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Н. Уильямс
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Вивиан
Пас отдал
И. Муньяин
78'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
78'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
78'
67'
Замена
С. Леон
️️️️
С. Гвардиола
Замена
И. Муньяин
️️️️
Г. Гурусета
67'
Замена
У. Венцедор
️️️️
А. Эррера
67'
62'
Замена
И. Санчес
️️️️
Мончу
62'
Замена
О. Плано
️️️️
Х. Нарваэс
ГОЛ! 2:0!
Г. Гурусета
Пас отдал
М. Весга
51'
Желтая карточка
А. Эррера
50'
46'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Ш. Вайссман
Желтая карточка
Г. Гурусета
45'
+1
42'
Желтая карточка
Мончу
ГОЛ! 1:0!
Г. Гурусета
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
21
Эррера
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-1-3
1
Масип
22
Фреснеда
5
Эль-Ямик
3
Феддаль
15
Оласа
6
Мончу
71
Перес
19
Плата
12
Нарваэс
19
Вайссман
14
Гвардиола
21
Эррера
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Эррера
11
Гурусета
10
Муньяин
10
Муньяин
11
Гурусета
10
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Уильямс
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
19
Плата
2
Роша
2
Роша
19
Плата
19
Вайссман
18
Агуадо
18
Агуадо
19
Вайссман
12
Нарваэс
20
Плано
20
Плано
12
Нарваэс
6
Мончу
10
Санчес
10
Санчес
6
Мончу
14
Гвардиола
11
Леон
11
Леон
14
Гвардиола
Остались в запасе
Атлетик
Вальядолид
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Атлетик - Вальядолид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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