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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Сельта
Вальядолид - Сельта: обзор матча 19 октября 2022
Вальядолид
19.10.2022, среда, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 1
Завершен
Сельта
32'
Р. Меса
62'
Х. Фернандес
74'
С. Леон
79'
С. Леон
43'
О. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Сельта
Желтая карточка
Ж. Масип
90'
+2
Замена
М. Мальса
️️️️
Р. Меса
82'
ГОЛ! 4:1!
С. Леон
Пас отдал
О. Плано
79'
ГОЛ! 3:1!
С. Леон
Пас отдал
Л. Оласа
74'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
Х. Санчес
72'
Замена
Г. Плата
️️️️
Ш. Вайссман
72'
67'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Р. Тапиа
67'
Замена
К. Перес
️️️️
Ф. Серви
ГОЛ! 2:1!
Х. Фернандес
Пас отдал
А. Агуадо
62'
Замена
О. Плано
️️️️
К. Перес
60'
Замена
С. Леон
️️️️
С. Гвардиола
60'
43'
ГОЛ! 1:1!
О. Родригес
Пас отдал
Й. Ларсен
ГОЛ! 1:0!
Р. Меса
Пас отдал
А. Агуадо
32'
28'
Желтая карточка
О. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
6
Мончу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
3-2-3-2
1
Масип
3
Феддаль
15
Санчес
2
Роша
15
Оласа
12
Фернандес
18
Агуадо
16
Меса
71
Перес
19
Вайссман
14
Гвардиола
4-1-1-1-3
1
Маркесин
22
Мальо
4
Айду
30
Мингеса
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
14
Родригес
10
Аспас
22
Ларсен
10
Серви
19
Вайссман
19
Плата
19
Плата
19
Вайссман
15
Санчес
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
15
Санчес
16
Меса
11
Мальса
11
Мальса
16
Меса
71
Перес
20
Плано
20
Плано
71
Перес
14
Гвардиола
11
Леон
11
Леон
14
Гвардиола
13
Тапиа
10
Вейга
10
Вейга
13
Тапиа
10
Серви
23
Перес
23
Перес
10
Серви
Остались в запасе
Вальядолид
Сельта
1
Альваро Асевес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Вальядолид - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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