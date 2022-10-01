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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вальядолид
Хетафе - Вальядолид: обзор матча 01 октября 2022
Хетафе
01.10.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
2 : 3
Завершен
Вальядолид
29'
Б. Майорал
31'
Д. Суарес
20'
С. Леон (П)
37'
С. Леон
49'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Вальядолид
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Масип
86'
Замена
М. Мальса
️️️️
Р. Меса
Замена
С. Митрович
️️️️
Х. Сеоане
82'
78'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
С. Леон
78'
Замена
И. Санчес
️️️️
О. Плано
73'
Желтая карточка
Ш. Вайссман
Пенальти не реализован!
Э. Унал
73'
72'
Желтая карточка
А. Агуадо
72'
Желтая карточка
А. Агуадо
Желтая карточка
Д. Сорья
70'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
М. Арамбарри
64'
49'
ГОЛ! 2:3!
О. Плано
Пас отдал
С. Леон
Замена
Х. Сеоане
️️️️
А. Алгобия
46'
46'
Замена
З. Феддаль
️️️️
Д. Эль-Ямик
37'
ГОЛ! 2:2!
С. Леон
Пас отдал
К. Перес
33'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
Х. Фернандес
ГОЛ! 2:1!
Д. Суарес
Пас отдал
Д. Дуарте
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Майорал
Пас отдал
М. Арамбарри
29'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Леон
Желтая карточка
Д. Джене
18'
14'
Желтая карточка
Х. Фернандес
11'
Желтая карточка
К. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Вальядолид
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
17
Альварес
22
Суарес
2
Иглесиас
10
Аленья
27
Алгобия
8
Арамбарри
19
Унал
20
Майорал
4-3-2-1
1
Масип
22
Фреснеда
12
Фернандес
15
Санчес
18
Эскудеро
18
Агуадо
16
Меса
71
Перес
20
Плано
19
Плата
11
Леон
Сеоане
23
Митрович
23
Митрович
Сеоане
27
Алгобия
20
Сеоане
20
Сеоане
27
Алгобия
8
Арамбарри
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Арамбарри
12
Фернандес
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
12
Фернандес
Эль-Ямик
3
Феддаль
3
Феддаль
Эль-Ямик
16
Меса
11
Мальса
11
Мальса
16
Меса
20
Плано
10
Санчес
10
Санчес
20
Плано
11
Леон
19
Вайссман
19
Вайссман
11
Леон
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Мончу
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Мончу
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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