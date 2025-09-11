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Пачука
Эннер Валенсия
Трансферы
€ 1 млн
Эннер Валенсия - трансферы
Пачука
4 ноября 1989 (36), Сан-Лоренсо
#13 | Нападающий
174 см
Эквадор
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Откуда
Куда
Тип трансфера
11.09.25 / 31.12.27
Интернасьонал
Пачука
Свободный агент
03.07.23 / 11.09.25
Фенербахче
Интернасьонал
Свободный агент
28.08.20 / 03.07.23
Тигрес УАНЛ
Фенербахче
Свободный агент
13.07.17 / 28.08.20
Вест Хэм
Тигрес УАНЛ
5,50 млн €
31.08.16 / 31.05.17
Вест Хэм
Эвертон
Аренда
17.07.14 / 13.07.17
Пачука
Вест Хэм
15 млн €
02.01.14 / 17.07.14
Эмелек
Пачука
3,28 млн €
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Сборная Узбекистана забила лучший гол группового этапа ЧМ-2026
Вчера, 23:59
ЦСКА вернулся к кандидатуре опорника, выбравшего «Црвену Звезду» вместо клуба РПЛ
Вчера, 23:48
Дрогба обрушился на судей после вылета Кот-д'Ивуара с ЧМ-2026
Вчера, 23:11
Только один игрок в 21-м веке забил больше голов в своих первых трех матчах ЧМ, чем Холанд
Вчера, 22:44
«Сочи» ответил на предложение «Спартака» по Дегтеву
Вчера, 22:33
3
Определилась вторая пара 1/8 финала ЧМ-2026
Вчера, 22:22
4
«Краснодар» продал уругвайского защитника
Вчера, 22:10
2
ЧМ-2026. Норвегия прошла Кот-д'Ивуар (2:1) благодаря голу Холанда
Вчера, 21:58
7
Аршавин отреагировал на вылет Германии и Нидерландов с ЧМ-2026
Вчера, 21:41
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