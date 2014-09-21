Яго Бузон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Бузон
|Команда
|Кордоба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Редондела
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Бузон
|Команда
|Кордоба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Редондела
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кордоба
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.02.2015
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|31.01.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Кордоба (Кордоба)
|30.11.2014
|1' -46'
|Кордоба (Кордоба)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:2
|Кордоба (Кордоба)
|07.11.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|01.11.2014
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:2
|Кордоба (Кордоба)
|37'
|25.10.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|25.09.2014
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Кордоба (Кордоба)
|31'
|21.09.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|30.08.2014
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:1
|Сельта (Виго)
|25.08.2014
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Кордоба (Кордоба)