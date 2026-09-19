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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Гарри Уинкс
Статистика
€ 2,50 млн
Гарри Уинкс - статистика
Кальяри
2 февраля 1996 (30)
#6 | Полузащитник
Англия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 57'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 57'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
22.08.2026
Кальяри
1' - 90'
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