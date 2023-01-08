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    Гарри Уинкс - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Гарри
    Фамилия Уинкс
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Сампдория 0:0 Салернитана Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 1' - 90' Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 90' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
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