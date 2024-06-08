Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рустам Вазитдинов - статистика

Сатурн
16 августа 1997 (29)
#7 | Нападающий
172 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челябинск
16
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Родина-2
1 : 3
08.06.2024
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Челябинск
1 : 1
03.06.2024
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Челябинск
1 : 2
30.05.2024
Краснодар-2
1' - 90'
4'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
0 : 1
26.05.2024
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
2 : 1
22.05.2024
Ротор
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Челябинск
0 : 0
19.05.2024
Уфа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Челябинск
1 : 1
15.05.2024
Сибирь
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
5 : 0
11.05.2024
Чайка
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Ротор
1 : 0
05.05.2024
Челябинск
62' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Краснодар-2
0 : 0
28.04.2024
Челябинск
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Металлург Л
2 : 2
24.04.2024
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Муром
3 : 2
20.04.2024
Челябинск
1' - 46'
13'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Челябинск
0 : 0
14.04.2024
Велес
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Уфа
2 : 0
07.04.2024
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Сибирь
3 : 1
03.04.2024
Челябинск
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Чайка
1 : 1
30.03.2024
Челябинск
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 0
10.03.2024
Металлург Л
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Челябинск
2 : 1
03.03.2024
Родина-2
82' - 90'
Главные новости
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
1
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
1
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
8
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
46
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+