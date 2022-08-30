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    Рустам Вазитдинов - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Рустам
    Отчество Фаридович
    Фамилия Вазитдинов
    Команда Текстильщик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 августа 1997 (25 лет)
    Рост 170
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 62' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0
    (2:4)п    		 Кубань (Краснодар)
    30.08.2022 1' -82' Текстильщик (Иваново) 1:1
    (5:3)п    		 2DROTS (Москва)
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