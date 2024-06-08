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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Родина-2 - Челябинск
Родина-2 - Челябинск: обзор матча 08 июня 2024
Родина-2
08.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
1 : 3
Завершен
Челябинск
23'
Н. Голдобин
19'
С. Библик
62'
А. Носов
70'
А. Бахтияров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина-2 - Челябинск
Замена
Н. Трапицын
️️️️
Д. Шилов
78'
Замена
О. Попов
️️️️
А. Агаев
78'
70'
ГОЛ! 1:3!
А. Бахтияров
Пас отдал
Я. Казаев
Замена
А. Хорин
️️️️
Е. Ларионов
68'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Носов
Пас отдал
А. Померко
Замена
В. Соломаха
️️️️
Н. Голдобин
62'
59'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Н. Мацхарашвили
58'
Желтая карточка
Я. Казаев
Желтая карточка
А. Ягодкин
47'
46'
Замена
Я. Казаев
️️️️
Н. Першин
40'
Желтая карточка
Н. Першин
ГОЛ! 1:1!
Н. Голдобин
Пас отдал
Д. Шилов
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Библик
Пас отдал
А. Носов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
1
Сергей Айдаров
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
66
Егор Ларионов
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
48
Данила Шилов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
46
Никита Першин
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Родина-2
35
Максим Айсин
ВР
50
Илья Кайков
ВР
80
Арсений Хорин
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
96
Матвей Шавель
ЦП
70
Игорь Атаманский
АП
23
Азиз Газиев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Челябинск
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
53
Ян Казаев
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
33
Денис Покотыло
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Айдаров
74
Ягодкин
8
Стефанишин
5
Трунтаев
33
Агаев
66
Ларионов
2
Гапечкин
8
Маркитесов
97
Голдобин
48
Шилов
28
Бурлаков
3-2-1-3-1
1
Задирака
63
Никитенков
12
Ширяев
14
Курышев
20
Померко
46
Першин
20
Мацхарашвили
11
Носов
21
Пушкарев
7
Вазитдинов
77
Библик
66
Ларионов
80
Хорин
80
Хорин
66
Ларионов
48
Шилов
23
Трапицын
23
Трапицын
48
Шилов
33
Агаев
9
Попов
9
Попов
33
Агаев
97
Голдобин
13
Соломаха
13
Соломаха
97
Голдобин
46
Першин
53
Казаев
53
Казаев
46
Першин
20
Мацхарашвили
17
Бахтияров
17
Бахтияров
20
Мацхарашвили
Остались в запасе
Родина-2
Челябинск
23
Азиз Газиев
ЦФ
35
Максим Айсин
ВР
50
Илья Кайков
ВР
70
Игорь Атаманский
АП
96
Матвей Шавель
ЦП
Главный тренер
Александр Лактионов
33
Денис Покотыло
ЦФ
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
23
Азиз Газиев
ЦФ
35
Максим Айсин
ВР
50
Илья Кайков
ВР
70
Игорь Атаманский
АП
96
Матвей Шавель
ЦП
Остались в запасе
33
Денис Покотыло
ЦФ
16
Даниил Веселов
ВР
72
Олег Новиков
ВР
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Родина-2 - Челябинск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов
(Ярославль)
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