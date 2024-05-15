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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Челябинск - Новосибирск
Челябинск - Сибирь: обзор матча 15 мая 2024
Челябинск
15.05.2024, среда, 16:30
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь
13'
В. Горбачик
70'
А. Конев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челябинск - Сибирь
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
В. Курышев
76'
76'
Замена
О. Шалаев
️️️️
А. Макурин
71'
Замена
Е. Глухов
️️️️
В. Тюрин
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Конев
Пас отдал
М. Бамматгереев
Замена
С. Библик
️️️️
А. Носов
68'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Р. Вазитдинов
62'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
Я. Казаев
62'
58'
Замена
Г. Бахарев
️️️️
К. Попов
58'
Замена
А. Конев
️️️️
А. Кобялко
53'
Желтая карточка
К. Попов
46'
Замена
А. Соловьев
️️️️
В. Ларенц
35'
Желтая карточка
С. Нарылков
ГОЛ! 1:0!
В. Горбачик
Пас отдал
Я. Казаев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
11
Александр Носов
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Сибирь
35
Максим Киселев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
21
Антон Макурин
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
24
Константин Попов
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
33
Денис Покотыло
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Сибирь
31
Даниил Полянский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Никита Рожков
ЦФ
10
Александр Конев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Задирака
14
Курышев
69
Козлов
12
Ширяев
20
Померко
53
Казаев
7
Вазитдинов
21
Пушкарев
11
Носов
33
Горбачик
68
Герчиков
4-1-2-2-1
35
Киселев
49
Караев
4
Редькович
27
Ерохин
44
Ларенц
22
Нарылков
21
Макурин
10
Бамматгереев
24
Попов
13
Тюрин
22
Кобялко
11
Носов
77
Библик
77
Библик
11
Носов
7
Вазитдинов
17
Бахтияров
17
Бахтияров
7
Вазитдинов
53
Казаев
37
Косянчук
37
Косянчук
53
Казаев
14
Курышев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
14
Курышев
44
Ларенц
11
Соловьев
11
Соловьев
44
Ларенц
21
Макурин
18
Шалаев
18
Шалаев
21
Макурин
13
Тюрин
17
Глухов
17
Глухов
13
Тюрин
24
Попов
70
Бахарев
70
Бахарев
24
Попов
22
Кобялко
10
Конев
10
Конев
22
Кобялко
Остались в запасе
Челябинск
Сибирь
33
Денис Покотыло
ЦФ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
46
Никита Першин
ОП
Главный тренер
Роман Пилипчук
31
Даниил Полянский
ВР
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Медведев
Остались в запасе
33
Денис Покотыло
ЦФ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
46
Никита Першин
ОП
Остались в запасе
31
Даниил Полянский
ВР
6
Артем Кузьмин
ЦЗ
10
Никита Рожков
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Алексей Медведев
Статистика матча Челябинск - Сибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
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6 : 1
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Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Матвеев
(Москва)
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