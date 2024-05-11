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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Челябинск - Чайка
Челябинск - Чайка: обзор матча 11 мая 2024
Челябинск
11.05.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
5 : 0
Завершен
Чайка
31'
А. Померко
45+2'
М. Ширяев
48'
А. Носов
65'
Д. Козлов
90+4'
А. Бахтияров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челябинск - Чайка
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Бахтияров
90'
+4
82'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
Желтая карточка
В. Палкин
81'
Замена
В. Палкин
️️️️
А. Померко
79'
Замена
А. Никитенков
️️️️
Д. Козлов
79'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Носов
73'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
Я. Казаев
73'
ГОЛ! 4:0!
Д. Козлов
Пас отдал
А. Носов
65'
65'
Замена
О. Козаченко
️️️️
П. Долгов
53'
Замена
А. Кварацхелия
️️️️
А. Хохлачев
53'
Замена
Д. Щербань
️️️️
Н. Кармаев
53'
Замена
А. Ивашин
️️️️
О. Николаев
Желтая карточка
А. Померко
51'
ГОЛ! 3:0!
А. Носов
Пас отдал
В. Горбачик
48'
46'
Замена
Д. Папикян
️️️️
Д. Квеквескири
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Р. Вазитдинов
46'
ГОЛ! 2:0!
М. Ширяев
Пас отдал
А. Носов
45'
+2
Желтая карточка
Д. Пушкарев
45'
41'
Желтая карточка
А. Хохлачев
36'
Вторая желтая
С. Кожедуб
ГОЛ! 1:0!
А. Померко
Пас отдал
А. Носов
31'
29'
Желтая карточка
С. Кожедуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
11
Александр Носов
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Чайка
57
Богдан Москвичев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Чайка
45
Данила Боков
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
71
Давид Папикян
АП
11
Антон Терехов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Задирака
14
Курышев
69
Козлов
12
Ширяев
20
Померко
53
Казаев
7
Вазитдинов
21
Пушкарев
11
Носов
33
Горбачик
68
Герчиков
3-1-1-3-2
57
Москвичев
45
Кармаев
3
Детенышев
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
88
Садов
11
Квеквескири
11
Николаев
11
Кожедуб
91
Долгов
7
Хохлачев
7
Вазитдинов
17
Бахтияров
17
Бахтияров
7
Вазитдинов
53
Казаев
37
Косянчук
37
Косянчук
53
Казаев
11
Носов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
11
Носов
69
Козлов
63
Никитенков
63
Никитенков
69
Козлов
20
Померко
8
Палкин
8
Палкин
20
Померко
45
Кармаев
14
Щербань
14
Щербань
45
Кармаев
11
Николаев
24
Ивашин
24
Ивашин
11
Николаев
7
Хохлачев
59
Кварацхелия
59
Кварацхелия
7
Хохлачев
11
Квеквескири
71
Папикян
71
Папикян
11
Квеквескири
91
Долгов
9
Козаченко
9
Козаченко
91
Долгов
Остались в запасе
Челябинск
Чайка
77
Станислав Библик
ЦФ
33
Денис Покотыло
ЦФ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
45
Данила Боков
ВР
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
77
Станислав Библик
ЦФ
33
Денис Покотыло
ЦФ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Челябинск - Чайка
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
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