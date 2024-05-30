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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Челябинск - Краснодар-2
Челябинск - Краснодар-2: обзор матча 30 мая 2024
Челябинск
30.05.2024, четверг, 16:30
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
4'
Д. Козлов
51'
К. Муллин
59'
Н. Гетьман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челябинск - Краснодар-2
90'
+1
Замена
Д. Кратков
️️️️
А. Домоцев
89'
Желтая карточка
Н. Гетьман
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
Л. Герчиков
87'
85'
Желтая карточка
Д. Голиков
Желтая карточка
А. Бахтияров
82'
82'
Желтая карточка
В. Шахов
71'
Замена
Д. Карпов
️️️️
К. Муллин
70'
Замена
А. Домоцев
️️️️
Э. Багринцев
70'
Замена
И. Чуриков
️️️️
А. Куликов
Замена
А. Бахтияров
️️️️
В. Горбачик
69'
Желтая карточка
М. Ширяев
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
Н. Гетьман
Замена
С. Библик
️️️️
Н. Першин
59'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Никитенков
59'
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Муллин
ГОЛ! 1:0!
Д. Козлов
Пас отдал
Р. Вазитдинов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
37
Роман Косянчук
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Краснодар-2
34
Даниил Голиков
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
77
Никита Гетьман
ОП
94
Дмитрий Кучугура
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
14
Виктор Курышев
ЛЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
77
Станислав Библик
ЦФ
33
Денис Покотыло
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
33
Андрей Домоцев
ЦФ
3-2-3-2
1
Задирака
63
Никитенков
12
Ширяев
69
Козлов
46
Першин
20
Померко
7
Вазитдинов
37
Косянчук
68
Герчиков
33
Горбачик
21
Пушкарев
4-2-3-1
34
Голиков
28
Жилкин
44
Сухорученко
29
Шахов
91
Куликов
22
Чобанов
77
Гетьман
10
Багринцев
94
Кучугура
14
Железнов
9
Муллин
63
Никитенков
11
Носов
11
Носов
63
Никитенков
46
Першин
77
Библик
77
Библик
46
Першин
33
Горбачик
17
Бахтияров
17
Бахтияров
33
Горбачик
68
Герчиков
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
68
Герчиков
91
Куликов
2
Чуриков
2
Чуриков
91
Куликов
Домоцев
88
Кратков
88
Кратков
Домоцев
9
Муллин
11
Карпов
11
Карпов
9
Муллин
10
Багринцев
33
Домоцев
33
Домоцев
10
Багринцев
Остались в запасе
Челябинск
Краснодар-2
33
Денис Покотыло
ЦФ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
35
Роман Сафронов
ВР
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
33
Денис Покотыло
ЦФ
14
Виктор Курышев
ЛЗ
4
Владислав Анисимов
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
72
Олег Новиков
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
53
Ян Казаев
ЦП
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Челябинск - Краснодар-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Богдан Головко
(Волгоград)
Стадион:
Центральный
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