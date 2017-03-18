Андрей Сорокин - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Сорокин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -80'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.04.2017
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|44' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.03.2017
|1' -64'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)