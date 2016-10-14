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    Виктор Фереферов - статистика

    #83 | Защитник
    Имя Виктор
    Отчество Александрович
    Фамилия Фереферов
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 апреля 1998 (24 года)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2017 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    13.03.2017 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 3:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    04.12.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.11.2016 90' -90' Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    25.11.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    18.11.2016 14' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    04.11.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.10.2016 46' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    22.10.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.10.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    30.09.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    23.09.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:4 Локомотив (мол) (Москва)
    27.08.2016 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    20.08.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.08.2016 46' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Локомотив (мол) (Москва)
    06.08.2016 1' -46' Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
    29.07.2016 78' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
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