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Кипр. Первый дивизион
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АЕК
Хараламбос Кириаку
Статистика
€ 550 тыс
Хараламбос Кириаку - статистика
АЕК
9 февраля 1995 (31)
#25 | Полузащитник
175 см | 63 кг
Кипр
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
78' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕК
3 : 1
29.08.2026
АПОЭЛ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
94' - 120'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
69' - 90'
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