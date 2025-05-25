Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Свен Кумс - статистика

Завершил карьеру
26 февраля 1988 (38)
#24 | Полузащитник
176 см
Бельгия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
22
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Юнион СЖ
3 : 1
25.05.2025
Гент
86' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
1 : 4
18.05.2025
Генк
1' - 73'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
0 : 3
11.05.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
0 : 5
20.04.2025
Брюгге
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
0 : 1
13.04.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Гент
0 : 3
05.04.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Генк
4 : 0
30.03.2025
Гент
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Гент
1 : 2
16.03.2025
Кортрейк
1' - 59'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
0 : 1
09.03.2025
Гент
1' - 65'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Гент
1 : 1
01.03.2025
Брюгге
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Генк
0 : 0
23.02.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Гент
3 : 2
16.02.2025
Беерсхот
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
3 : 3
07.02.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Гент
1 : 0
02.02.2025
Андерлехт
66' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
26.01.2025
Гент
1' - 66'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Дендер
0 : 0
12.01.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Гент
1 : 3
26.12.2024
Юнион СЖ
58' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Стандард
0 : 1
22.12.2024
Гент
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Гент
1 : 1
15.12.2024
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Гент
2 : 0
07.12.2024
Сент-Труйден
78' - 90'
83'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Вестерло
2 : 2
01.12.2024
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Андерлехт
6 : 0
24.11.2024
Гент
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
0 : 0
19.10.2024
Гент
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 1
06.10.2024
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 0
15.09.2024
Мехелен
1' - 61'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Гент
1 : 1
01.09.2024
Антверпен
1' - 69'
16'
33'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
4 : 1
18.08.2024
Вестерло
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
11.08.2024
Гент
83' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Гент
1 : 2
04.08.2024
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Кортрейк
0 : 1
28.07.2024
Гент
1' - 90'
Главные новости
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
1
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
1
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
4
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
4
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+