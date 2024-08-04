Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Дендер
Гент - Дендер: обзор матча 04 августа 2024
Гент
04.08.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Дендер
47'
D. Yokota
23'
Д. Соладио
86'
М. Берте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Дендер
90'
+5
Желтая карточка
Б. Нсимба
90'
+1
Желтая карточка
Д. Пупе
Замена
П. Геркенс
️️️️
Х. Хонг
90'
Замена
A. Abdullahi
️️️️
С. Кумс
90'
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Берте
Пас отдал
Б. Нсимба
72'
Желтая карточка
R. M'Barki
68'
Замена
М. Берте
️️️️
Д. Соладио
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
64'
Замена
О. Гандельман
️️️️
D. Yokota
64'
62'
Замена
Р. Квет
️️️️
М. Вилтард
62'
Замена
R. M'Barki
️️️️
Ф. Ферраро
ГОЛ! 1:1!
D. Yokota
Пас отдал
Ф. Сурдез
47'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соладио
Пас отдал
Д. Пупе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
10
Lennard Hens
(К)
ЦП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Бруни Нсимба
ПВ
90
Джорди Соладио
ЦФ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
29
Ahmed Abdullahi
ЦФ
Дендер
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
12
Antoine De Bodt
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
4-3-3
33
Руф
3
Браун
4
Ватанабе
23
Митрович
27
Фадиджа
17
Делорж
24
Кумс
20
Хонг
9
Гудьонсен
19
Сурдез
17
3-3-2-2
34
Веррипс
22
21
23
Пупе
10
24
Вилтард
18
77
Нсимба
20
Грнчар
88
Ферраро
90
Соладио
17
16
Гандельман
16
Гандельман
17
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
20
Хонг
18
Геркенс
18
Геркенс
20
Хонг
24
Кумс
29
29
24
Кумс
24
Вилтард
16
Квет
16
Квет
24
Вилтард
90
Соладио
90
Берте
90
Берте
90
Соладио
88
Ферраро
10
10
88
Ферраро
Остались в запасе
Гент
Дендер
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
12
Antoine De Bodt
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Остались в запасе
13
Julien Devriendt
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
12
Antoine De Bodt
ЦП
23
Desmond Acquah
ЦП
6
Keres Masangu
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Гент - Дендер
3
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
13
Офсайды
0
3
Количество передач
679
353
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.08
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
Новости команд
Все
Гент
Дендер
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+