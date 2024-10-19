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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Гент
Юнион СЖ - Гент: обзор матча 19 октября 2024
Юнион СЖ
19.10.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Гент
90'
+5
Желтая карточка
H. Gambor
Желтая карточка
Д. Промис
88'
87'
Замена
П. Геркенс
️️️️
М. Делорж
87'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Л. Амани
82'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
82'
73'
Замена
М. Дин
️️️️
А. Гудьонсен
72'
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Ф. Сурдез
Замена
А. Халаили
️️️️
С. Буфал
71'
Замена
Д. Промис
️️️️
К. Родригес
70'
67'
Желтая карточка
А. Браун
Желтая карточка
К. Берджесс
46'
46'
Замена
С. Кумс
️️️️
А. Ито
45'
Желтая карточка
Д. Торунарига
4'
Желтая карточка
А. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
(К)
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
3-3-2-1-1
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
27
Садики
16
Берджесс
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
22
Нианг
10
Амани
17
Буфал
13
Родригес
3-3-1-2
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
16
Гандельман
27
Фадиджа
17
Ито
3
Браун
17
Делорж
19
Сурдез
9
Гудьонсен
10
Амани
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Амани
17
Буфал
25
Халаили
25
Халаили
17
Буфал
17
Кастро-Монтес
15
Терхо
15
Терхо
17
Кастро-Монтес
13
Родригес
12
Промис
12
Промис
13
Родригес
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
17
Ито
24
Кумс
24
Кумс
17
Ито
17
Делорж
18
Геркенс
18
Геркенс
17
Делорж
19
Сурдез
11
Сонко
11
Сонко
19
Сурдез
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
Остались в запасе
Юнион СЖ
Гент
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
1
Даниэль Шмидт
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Юнион СЖ - Гент
2
4
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
16
Офсайды
5
1
Количество передач
380
466
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.57
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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