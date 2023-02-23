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Овидиу Хобан - статистика

Завершил карьеру
27 декабря 1982 (43), Бая-Маре
#28 | Полузащитник
182 см
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/16 финала
ЧФР Клуж
0 : 0
23.02.2023
Лацио
78' - 90'
Лига конференций, 1/16 финала
Лацио
1 : 0
16.02.2023
ЧФР Клуж
61' - 90'
79'
Лига конференций, 6 тур
ЧФР Клуж
1 : 0
03.11.2022
Балкани
Был в запасе
Лига конференций, 5 тур
Сивасспор
3 : 0
27.10.2022
ЧФР Клуж
78' - 90'
Лига конференций, 4 тур
ЧФР Клуж
2 : 0
13.10.2022
Славия
89' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Славия
0 : 1
06.10.2022
ЧФР Клуж
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
25.08.2022
Марибор
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Марибор
0 : 0
18.08.2022
ЧФР Клуж
88' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
11.08.2022
Шахтер
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Шахтер
0 : 0
04.08.2022
ЧФР Клуж
Был в запасе
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