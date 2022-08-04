Овидиу Хобан - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Овидиу
|Фамилия
|Хобан
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бая-Маре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Овидиу
|Фамилия
|Хобан
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бая-Маре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|78' - 90'
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|61' - 90'
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|79'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|78' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:0
|Лацио (Рим)
|16.02.2023
|61' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|79'
|03.11.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|78' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|13.10.2022
|89' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:0
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|18.08.2022
|88' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|11.08.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)