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    Никита Титов - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Александрович
    Фамилия Титов
    Команда ЦСКА
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА (мол) 16 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2016 81' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    29.11.2016 57' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 6:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    25.11.2016 75' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    17.11.2016 75' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    05.11.2016 63' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.10.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    22.10.2016 68' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    14.10.2016 64' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Уфа (мол) (Уфа)
    02.10.2016 1' -56' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    24.09.2016 34' -75' ЦСКА (мол) (Москва) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    18.09.2016 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    27.08.2016 1' -44' Томь (мол) (Томск) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    30'
    19.08.2016 69' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.08.2016 59' -72' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    07.08.2016 57' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:6 ЦСКА (мол) (Москва)
    29.07.2016 1' -46' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
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