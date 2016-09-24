Никита Титов - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Титов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Титов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|16
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2016
|81' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.11.2016
|57' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|25.11.2016
|75' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|17.11.2016
|75' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.11.2016
|63' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.10.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|22.10.2016
|68' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|14.10.2016
|64' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|02.10.2016
|1' -56'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|24.09.2016
|34' -75'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|18.09.2016
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.08.2016
|1' -44'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30'
|19.08.2016
|69' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.08.2016
|59' -72'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|07.08.2016
|57' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:6
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29.07.2016
|1' -46'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)