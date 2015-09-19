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    Анатолие Николаеш - статистика

    #51 | Защитник
    Имя Анатолие
    Фамилия Николаеш
    Команда ЦСКА
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА (мол) 17 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:4 ЦСКА (мол) (Москва)
    28.11.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    20.11.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.11.2015 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    30.10.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    37'
    24.10.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    74'
    16.10.2015 46' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    03.10.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    25.09.2015 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Локомотив (мол) (Москва)
    19.09.2015 90' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    11.09.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.08.2015 46' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.08.2015 1' -56' ЦСКА (мол) (Москва) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    13.08.2015 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    08.08.2015 46' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:2 Амкар (мол) (Пермь)
    31.07.2015 1' -34' ЦСКА (мол) (Москва) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    23.07.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    17.07.2015 1' -69' ЦСКА (мол) (Москва) 5:0 Рубин (мол) (Казань)
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