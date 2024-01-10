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Жанелли Имбула
Статистика
Жанелли Имбула - статистика
Завершил карьеру
12 сентября 1992 (34)
#16 | Полузащитник
186 см
Франция | ДР Конго
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2023/2024
Португалия. Примейра 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбулспор
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 2
10.01.2024
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбулспор
0 : 3
19.12.2023
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбулспор
0 : 1
10.12.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
1 : 0
12.11.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
3 : 1
27.10.2023
Истанбулспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
1 : 2
30.09.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбулспор
0 : 2
17.09.2023
Истанбул Башакшехир
67' - 90'
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