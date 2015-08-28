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    Евгений Шумихин - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Шумихин
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 14 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2015 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    27.11.2015 46' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    20.11.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    07.11.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    56'
    31.10.2015 46' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    23.10.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
    16.10.2015 76' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    02.10.2015 42' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.09.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    28.08.2015 1' -66' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.08.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    15.08.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 2:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    08.08.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    90'
    01.08.2015 45' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    19.07.2015 60' -90' Академия Кубань (Краснодар) 5:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
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