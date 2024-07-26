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Команды
Севилья
Аднан Янузай
Новости
€ 1 млн
Аднан Янузай - новости
Севилья
5 февраля 1995 (31)
#24 | Полузащитник
180 см
Бельгия | Косово
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Фото
«Севилья» отдала «Лас-Пальмасу» экс-вингера «МЮ» и сборной Бельгии
2024.07.26 14:01
Фото
«Истанбул» арендовал экс-полузащитника «МЮ» на фоне планов Озила завершить карьеру
2023.02.03 19:00
Фото
«Севилья» подписала Янузая
2022.08.31 21:44
Янузай перейдет в «Севилью»
2022.08.31 10:52
Фото
Селихов – в символической сборной группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored
2021.12.11 14:34
8
«Барселона» может подписать Янузая
2021.12.11 11:20
1
ФИФА Примера-челлендж. Маркос Льоренте одержал волевую победу над Янузаем
2020.03.21 22:29
В команду ноября Примеры по версии Whoscored вошли всего по одному игроку «Реала» и «Барселоны»
2018.12.08 11:52
Вермален – о матче с Англией: «Странно выходить на поле с мыслью о проигрыше»
2018.06.29 06:55
4
Видео
Батшуайи – после празднования гола Янузая: «Почему я такой тупой?»
2018.06.29 00:11
8
Янузай – лучший игрок матча Англии и Бельгии
2018.06.28 23:24
1
Кокорин, Дриусси и Ригони сыграют в атаке «Зенита» против «Реал Сосьедада»; Янузай – в составе гостей
2017.09.28 19:04
10
Фото
Янузай перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Сосьедад»
2017.07.12 22:51
3
Янузай сменит «МЮ» на «Реал Сосьедад» за 11 миллионов
2017.06.22 08:04
6
«Лион» хочет заполучить Янузая
2017.06.17 07:37
1
«Реал Сосьедад» хочет приобрести у «Манчестер Юнайтед» Янузая
2017.06.12 14:18
1
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Янузая в другой клуб
2017.04.11 07:06
5
Моуринью: «Я принял решение по Янузаю»
2017.04.07 21:59
2
Янузай: «Погба хочет, чтобы я вернулся в «Манчестер Юнайтед»
2017.01.21 21:33
3
«Лион» готов выкупить трансфер Янузая
2017.01.11 10:18
Янузай пропустит 6 недель из-за травмы
2016.09.28 12:40
Фото
Янузай в матче с «Тоттенхэмом» заработал первое удаление в карьере
2016.09.19 11:04
1
Фото
Янузай стал футболистом «Сандерленда»
2016.08.12 16:27
2
Янузай на правах аренды перейдет в «Сандерленд»
2016.08.11 00:54
2
Янузай может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Лацио»
2016.08.03 22:12
«Фиорентина» и «Милан» проявляют интерес к Янузаю
2016.08.01 09:00
«Сандерленд» может приобрести двух игроков «Манчестер Юнайтед» за 45 миллионов
2016.07.31 14:18
Янузай может перебраться в «Сандерленд»
2016.07.25 08:27
1
Янузай хочет играть за сборную Косово
2016.05.26 06:38
5
Янузай получил травму
2016.04.08 08:59
1
1
2
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