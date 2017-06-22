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    Янузай сменит «МЮ» на «Реал Сосьедад» за 11 миллионов

    Полузащитник «Сандерленда» Аднан Янузай, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», следующий сезон может начать в испанской Примере. В услугах футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Трансфер 22-летнего бельгийца в баскский клуб обойдется в 11 миллионов евро. При этом в течение трех лет у «МЮ» останется право обратного выкупа Янузая.

    В прошедшем сезоне игрок провел в Премьер-лиге 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: Francefootball

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    22.06.2017 08:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 19:40

      Одно время имя бежало впереди известности игрока... Что-то не проявляет себя... Ему бы не в Сандерленд.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 22 июня 2017, 18:15

      перестал прогрессировать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 22 июня 2017, 09:57

      Согласен,подавал надежды парень.Может в Россию его?) хДД

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 22 июня 2017, 09:26

      такие надежды подавал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 22 июня 2017, 08:30

      бедолага, не знает куда деться!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > David_Fio 22 июня 2017, 19:40

      Он не знает - агент подскажет....

      0
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