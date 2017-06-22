Янузай сменит «МЮ» на «Реал Сосьедад» за 11 миллионов

Полузащитник «Сандерленда» Аднан Янузай, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», следующий сезон может начать в испанской Примере. В услугах футболиста заинтересован «Реал Сосьедад». Трансфер 22-летнего бельгийца в баскский клуб обойдется в 11 миллионов евро. При этом в течение трех лет у «МЮ» останется право обратного выкупа Янузая.

В прошедшем сезоне игрок провел в Премьер-лиге 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.