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    Селихов – в символической сборной группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной группового этапа Лиги Европы-2021/22.

    Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);

    Защитники: Энтони Ролстон («Селтик»), Маркан («Галатасарай»), Бенуа Бадьяшиль («Монако»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»);

    Полузащитники: Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Мирко Иванич («Црвена Звезда»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Карл Токо Экамби («Лион»);

    Нападающие: Флориан Вирц («Байер»), Андре Орта («Брага»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +81

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 14 минут назад

      А баклажаны лазурные попали в символическую сборную кубка Ленинграда)!!!

      0
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      Рейтинг: +5701

      Добрый Бобер 27 минут назад

      Вот это я понимаю "С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3110

      Иван Петров 1986 32 минуты назад

      Молодец, что сказать.

      1
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      Рейтинг: +389

      Solist345345 1 час назад

      Два отбитых пенальти, повлиявших на результаты матчей. Это того стоит.

      3
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      Рейтинг: +1338

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Ребята вы видели статью как польский журналюга сказал что такой пенальти взял бы любой вратарь мира, вот курва неугомонная..

      4
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      Рейтинг: +266

      Спартач80 1 час назад

      Ну по делу.

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