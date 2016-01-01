Селихов – в символической сборной группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored

А баклажаны лазурные попали в символическую сборную кубка Ленинграда)!!!
Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной группового этапа Лиги Европы-2021/22.
Вратарь: Александр Селихов («Спартак»);
Защитники: Энтони Ролстон («Селтик»), Маркан («Галатасарай»), Бенуа Бадьяшиль («Монако»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»);
Полузащитники: Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Мирко Иванич («Црвена Звезда»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Карл Токо Экамби («Лион»);
Нападающие: Флориан Вирц («Байер»), Андре Орта («Брага»).