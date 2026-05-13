Статистика по турнирам

Испания. Примера 2025/2026 Испания. Примера 2024/2025 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Испания. Кубок 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Турция. Суперлига 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Суперкубок Испании 2020/2021 Испания. Кубок 2019/2020 Испания. Примера 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Международный кубок чемпионов 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Англии 2013