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€ 1 млн

Аднан Янузай - статистика

Севилья
5 февраля 1995 (31)
#24 | Полузащитник
180 см
Бельгия | Косово
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
2 : 3
13.05.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2 : 1
09.05.2026
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
1 : 0
04.05.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Осасуна
2 : 1
26.04.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
2 : 1
11.04.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Овьедо
1 : 0
05.04.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 2
21.03.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
5 : 2
15.03.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 1
08.03.2026
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
01.03.2026
Севилья
74' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
0 : 1
22.02.2026
Севилья
46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 1
12.01.2026
Сельта
67' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
0 : 3
04.01.2026
Леванте
46' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
20.12.2025
Севилья
84' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
24.11.2025
Севилья
1' - 34'
33'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
1 : 0
08.11.2025
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 0
01.11.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
24.10.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 3
18.10.2025
Мальорка
71' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 1
05.10.2025
Барселона
73' - 90'
74'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 1
28.09.2025
Севилья
69' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1 : 2
23.09.2025
Вильярреал
1' - 59'
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 2
20.09.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 2
12.09.2025
Эльче
79' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
3 : 2
17.08.2025
Севилья
71' - 90'
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