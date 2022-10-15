Аднан Янузай - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Аднан
|Фамилия
|Янузай
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Аднан
|Фамилия
|Янузай
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|09.11.2022
|90' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.10.2022
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)