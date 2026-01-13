Введите ваш ник на сайте
Главная
Россия. РПЛ
Команды
ЦСКА
Дмитрий Баринов
Трансферы
€ 9 млн
Дмитрий Баринов - трансферы
ЦСКА
11 сентября 1996 (29)
#6 | Полузащитник
179 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.01.26 / 30.06.29
Локомотив
ЦСКА
2 млн €
01.07.16 / 13.01.26
Локомотив (мол)
Локомотив
?
Главные новости
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на Сауся в «Спартаке»
15:41
6
Работал грузчиком и ночевал на клавиатуре: защитник «Акрона» рассказал о непростой судьбе
14:51
1
Фото
«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере
14:36
7
Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»
14:34
8
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб
14:25
2
Стало известно, как изменилась атмосфера в «Реале» после смены тренера
14:07
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»
13:58
24
Видео
Товарищеский матч. «Зенит» забил 6 голов китайскому клубу
12:55
11
Реакция Галактионова на резкие слова Дзюбы
12:30
12
Детали трансфера Сауся в «Спартак»
12:13
10
Все новости
