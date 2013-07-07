Богдан Алещенко - статистика
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Алещенко
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Алещенко
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|20.04.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|04.04.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|30.03.2014
|85' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|23.11.2013
|86' -90'
|Мордовия (Саранск)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|23.08.2013
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|18.08.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|07.07.2013
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Балтика (Калининград)