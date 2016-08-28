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    Семен Помогаев - статистика

    #78 | Полузащитник
    Имя Семен
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Помогаев
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
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