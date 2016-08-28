Семен Помогаев - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Семен
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Помогаев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Семен
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Помогаев
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|8
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2016
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|30.10.2016
|1' -46'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|22.10.2016
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|64'
|15.10.2016
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|08.10.2016
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Мордовия (Саранск)
|19' 74'
|26.09.2016
|1' -73'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Химки (Химки)
|17.09.2016
|80' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|10.09.2016
|63' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|03.09.2016
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|4:1
|Балтика (Калининград)
|78'
|28.08.2016
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)