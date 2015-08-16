Сергей Назаренко - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|6
|0
|0
|1
|0
|Днепр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.03.2016
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|13.03.2016
|90' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Шахтер (Донецк)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Днепр (Днепр)
|18.10.2015
|1' -69'
|Олимпик (Донецк)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|03.10.2015
|54' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Сталь (Каменское)
|27.09.2015
|79' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Днепр (Днепр)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|11.09.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:5
|Шахтер (Донецк)
|29.08.2015
|81' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|16.08.2015
|1' -58'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|37'
|07.08.2015
|75' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|02.08.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Александрия (Александрия)