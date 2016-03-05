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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 05 марта 2016
Динамо К
05.03.2016, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Днепр
20'
А. Ярмоленко
39'
О. Гусев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
90'
Желтая карточка
Д. Хайро Руис
Желтая карточка
С. Сидорчук
87'
82'
Замена
А. Пико
️️️️
А. Федецкий
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
74'
Замена
А. Яковенко
️️️️
О. Гусев
71'
Желтая карточка
В. Буяльский
64'
58'
Желтая карточка
А. Федецкий
46'
Замена
Д. Хайро Руис
️️️️
В. Лучкевич
46'
Замена
Б. Гама
️️️️
Р. Безус
42'
Желтая карточка
Р. Зозуля
ГОЛ! 2:0!
О. Гусев
39'
35'
Желтая карточка
Р. Ротань
21'
Желтая карточка
Л. Матос
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
4-3-2-1
1
Шовковский
5
Антунеш
21
Вида
34
Хачериди
15
Драгович
29
Буяльский
44
Велозу
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
91
Теодорчик
3-2-3-2
27
Лаштувка
19
Чигринский
7
Лучкевич
18
Гуйе
44
Федецкий
3
Лео Матос
29
Ротань
28
Шахов
90
Безус
99
Матеус
10
Зозуля
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
20
Гусев
7
Яковенко
7
Яковенко
20
Гусев
44
Федецкий
36
Пико
36
Пико
44
Федецкий
7
Лучкевич
7
Руис
7
Руис
7
Лучкевич
90
Безус
16
Гама
16
Гама
90
Безус
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
25
Данил Кучер
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Динамо К - Днепр
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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