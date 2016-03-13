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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Шахтер
Днепр - Шахтер: обзор матча 13 марта 2016
Днепр
13.03.2016, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Шахтер
44'
Е. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Шахтер
Замена
С. Назаренко
️️️️
Матеус
90'
Замена
Р. Безус
️️️️
Р. Зозуля
83'
Замена
Б. Гама
️️️️
Д. Хайро Руис
72'
68'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Ф. Феррейра
66'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
56'
Желтая карточка
В. Нем
46'
Замена
В. Нем
️️️️
И. Ордец
46'
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
Марлос
ГОЛ! 1:0!
Е. Шахов
Пас отдал
Р. Зозуля
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
3-2-2-3
27
Лаштувка
7
Лучкевич
3
Лео Матос
18
Гуйе
19
Чигринский
44
Федецкий
28
Шахов
89
Политыло
99
Матеус
10
Зозуля
7
Руис
4-2-2-2
30
Пятов
33
Срна
18
Ордец
27
Кривцов
13
Шевчук
27
Степаненко
17
Малышев
10
Марлос
21
Коваленко
14
Феррейра
9
Эдуардо
99
Матеус
9
Назаренко
9
Назаренко
99
Матеус
10
Зозуля
90
Безус
90
Безус
10
Зозуля
7
Руис
16
Гама
16
Гама
7
Руис
10
Марлос
44
Ракицкий
44
Ракицкий
10
Марлос
14
Феррейра
20
Гладкий
20
Гладкий
14
Феррейра
18
Ордец
18
Нем
18
Нем
18
Ордец
Остались в запасе
Днепр
Шахтер
25
Данил Кучер
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Днепр - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
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