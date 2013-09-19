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    Чоко - статистика

    #90 | Защитник
    Имя Жоао Гильерме
    Фамилия Эстевао да Силва
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1990 (33 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
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