Чоко - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Жоао Гильерме
|Фамилия
|Эстевао да Силва
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Имя
|Жоао Гильерме
|Фамилия
|Эстевао да Силва
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.03.2014
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Лудогорец (Разград)
|13.03.2014
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:3
|Валенсия (Валенсия)
|27.02.2014
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|3:3
|Лацио (Рим)
|21.02.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|12.12.2013
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:2
|Лудогорец (Разград)
|29.11.2013
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:0
|ПСВ (Эйндховен)
|07.11.2013
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|24.10.2013
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|03.10.2013
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|3:0
|Динамо (Загреб)
|19.09.2013
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:2
|Лудогорец (Разград)