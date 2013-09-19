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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Лудогорец
ПСВ - Лудогорец: обзор матча 19 сентября 2013
ПСВ
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
0 : 2
Завершен
Лудогорец
60'
Р. Безьяк
74'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Лудогорец
89'
Замена
И. Стоянов
️️️️
В. Мисиджан
81'
Замена
Х. Златински
️️️️
Р. Безьяк
79'
Желтая карточка
Р. Безьяк
Замена
С. Схаарс
️️️️
О. Хильемарк
77'
75'
Замена
М. Александров
️️️️
Д. Абало
74'
ГОЛ! 0:2!
В. Мисиджан
68'
Желтая карточка
С. Дьяков
Замена
П. Джи Сун
️️️️
З. Баккали
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Р. Безьяк
55'
Желтая карточка
Ф. Эшпинью
Замена
Занка
️️️️
Й. Виллемс
44'
Желтая карточка
М. Депай
33'
33'
Желтая карточка
Д. Абало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
41
Чоко
ЦЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
25
Занка
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
6
Стейн Схаарс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
3-1-3-1-2
41
Зут
15
Виллемс
25
Брума
4
Ариас
20
Хендрикс
7
Хильемарк
11
Тойвонен
6
Махер
11
Баккали
10
Депай
9
Матавж
4-4-2
27
Стоянов
5
Барте
4
Мянтиля
80
Кайсара
41
Чоко
10
Эшпинью
84
Марселиньо
18
Дьяков
17
Абало
14
Безьяк
7
Мисиджан
15
Виллемс
25
Занка
25
Занка
15
Виллемс
11
Баккали
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
11
Баккали
7
Хильемарк
6
Схаарс
6
Схаарс
7
Хильемарк
14
Безьяк
23
Златински
23
Златински
14
Безьяк
17
Абало
77
Александров
77
Александров
17
Абало
7
Мисиджан
73
Стоянов
73
Стоянов
7
Мисиджан
Остались в запасе
ПСВ
Лудогорец
22
Пжемислав Тытонь
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
27
Козмин Моци
ЦЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча ПСВ - Лудогорец
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Филипс
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