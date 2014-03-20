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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Лудогорец
Валенсия - Лудогорец: обзор матча 20 марта 2014
Валенсия
20.03.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Лудогорец
59'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Лудогорец
79'
Замена
М. Платини
️️️️
Р. Безьяк
76'
Замена
Й. Луму
️️️️
М. Александров
Замена
Х. Бернат
️️️️
Х. Луис Гайя
71'
67'
Замена
С. Эрнандес
️️️️
Марселиньо
Замена
Жонас
️️️️
П. Алькасер
65'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Ф. Картабия
59'
Замена
А. Барраган
️️️️
Мичел
57'
Желтая карточка
Х. Фуэго
42'
40'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
38'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
26'
Желтая карточка
К. Моци
Желтая карточка
В. Руис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Жонас
ЦФ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
41
Чоко
ЦЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
95
Йерун Луму
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
14
Гайя
27
Перейра
22
Матье
4
Руис
21
Мичел
10
Парехо
18
Фуэго
10
Картабия
11
Варгас
9
Алькасер
4-1-3-2
27
Стоянов
80
Кайсара
5
Терзиев
27
Моци
25
Минев
77
Александров
23
Златински
84
Марселиньо
18
Дьяков
7
Мисиджан
14
Безьяк
14
Гайя
24
Бернат
24
Бернат
14
Гайя
21
Мичел
19
Барраган
19
Барраган
21
Мичел
9
Алькасер
17
Жонас
17
Жонас
9
Алькасер
77
Александров
95
Луму
95
Луму
77
Александров
84
Марселиньо
10
Эрнандес
10
Эрнандес
84
Марселиньо
14
Безьяк
99
Платини
99
Платини
14
Безьяк
Остались в запасе
Валенсия
Лудогорец
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
41
Чоко
ЦЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
41
Чоко
ЦЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Валенсия - Лудогорец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Месталья
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