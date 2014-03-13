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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Валенсия
Лудогорец - Валенсия: обзор матча 13 марта 2014
Лудогорец
13.03.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Валенсия
5'
А. Барраган
33'
Ф. Картабия
59'
Ф. Сендерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Валенсия
87'
Замена
Жонас
️️️️
Ф. Картабия
Красная карточка
Ж. Кишада
80'
Замена
М. Платини
️️️️
Р. Безьяк
73'
Желтая карточка
Й. Минев
70'
65'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Барраган
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Т. Мянтиля
62'
Желтая карточка
Ф. Эшпинью
61'
59'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Сендерос
Пас отдал
Э. Варгас
56'
Замена
В. Руис
️️️️
П. Алькасер
49'
Желтая карточка
А. Барраган
Замена
Г. Терзиев
️️️️
А. Барте
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Картабия
Пас отдал
П. Алькасер
Желтая карточка
Ж. Кайсара
32'
Пенальти не реализован!
Р. Безьяк
26'
24'
Красная карточка
С. Кейта
16'
Желтая карточка
Ж. Перейра
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Барраган
Пас отдал
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
41
Чоко
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
99
Мичел Платини
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
17
Жонас
ЦФ
4-1-3-2
27
Стоянов
25
Минев
4
Мянтиля
80
Кайсара
5
Барте
77
Александров
10
Эшпинью
84
Марселиньо
18
Дьяков
7
Мисиджан
14
Безьяк
3-2-2-1-2
25
Алвес
27
Перейра
14
Сендерос
22
Матье
19
Барраган
24
Бернат
20
Кейта
18
Фуэго
10
Картабия
9
Алькасер
11
Варгас
5
Барте
5
Терзиев
5
Терзиев
5
Барте
4
Мянтиля
21
Кишада
21
Кишада
4
Мянтиля
14
Безьяк
99
Платини
99
Платини
14
Безьяк
19
Барраган
8
Фегули
8
Фегули
19
Барраган
9
Алькасер
4
Руис
4
Руис
9
Алькасер
10
Картабия
17
Жонас
17
Жонас
10
Картабия
Остались в запасе
Лудогорец
Валенсия
17
Дани Абало
ЦП
41
Чоко
ЦЗ
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
Главный тренер
Стойчо Стоев
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
17
Дани Абало
ЦП
41
Чоко
ЦЗ
10
Себастьян Эрнандес
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Лудогорец - Валенсия
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Васил Левски
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