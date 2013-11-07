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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Черноморец
Лудогорец - Черноморец: обзор матча 07 ноября 2013
Лудогорец
07.11.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
47'
Ж. Кишада
64'
А. Гай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Черноморец
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
86'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Антонов
Замена
Р. Безьяк
️️️️
Марселиньо
86'
Замена
М. Бургзорг
️️️️
Ж. Кишада
80'
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Гай
Пас отдал
И. Бобко
59'
Замена
Л. Матос
️️️️
А. Минейро
Замена
И. Стоянов
️️️️
М. Александров
58'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кишада
Пас отдал
В. Мисиджан
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
41
Чоко
ЦЗ
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
4-1-4-1
27
Стоянов
25
Минев
80
Кайсара
27
Моци
5
Барте
77
Александров
23
Златински
21
Кишада
84
Марселиньо
10
Эшпинью
7
Мисиджан
4-2-3-1
22
Безотосный
77
Кутас
5
Бергер
14
Фонтанелло
70
Минейро
19
Гай
8
Ковальчук
21
Бобко
9
Джа Джедже
99
Риера
69
Антонов
21
Кишада
14
Бургзорг
14
Бургзорг
21
Кишада
77
Александров
73
Стоянов
73
Стоянов
77
Александров
84
Марселиньо
14
Безьяк
14
Безьяк
84
Марселиньо
70
Минейро
3
Лео Матос
3
Лео Матос
70
Минейро
69
Антонов
9
Диденко
9
Диденко
69
Антонов
Остались в запасе
Лудогорец
Черноморец
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Стойчо Стоев
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Лудогорец - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Васил Левски
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