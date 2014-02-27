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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Лацио
Лудогорец - Лацио: обзор матча 27 февраля 2014
Лудогорец
27.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лацио
67'
Р. Безьяк
78'
Х. Златински
88'
Ж. Кишада
1'
Б. Кейта
54'
Б. Переа
82'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Лацио
ГОЛ! 3:3!
Ж. Кишада
Пас отдал
К. Моци
88'
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Т. Мянтиля
85'
84'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Б. Кейта
82'
ГОЛ! 2:3!
М. Клозе
Пас отдал
Л. Билья
ГОЛ! 2:2!
Х. Златински
78'
Замена
М. Платини
️️️️
Марселиньо
77'
Желтая карточка
Х. Златински
76'
71'
Замена
М. Клозе
️️️️
Б. Переа
ГОЛ! 1:2!
Р. Безьяк
Пас отдал
Ф. Эшпинью
67'
64'
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Кандрева
Замена
Й. Луму
️️️️
М. Александров
57'
55'
Желтая карточка
Б. Переа
54'
ГОЛ! 0:2!
Б. Переа
Пас отдал
О. Онази
Желтая карточка
К. Моци
42'
28'
Желтая карточка
Б. Кейта
20'
Желтая карточка
А. Конко
Желтая карточка
Р. Безьяк
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
41
Чоко
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
95
Йерун Луму
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-3-2
27
Стоянов
25
Минев
27
Моци
80
Кайсара
4
Мянтиля
77
Александров
23
Златински
10
Эшпинью
84
Марселиньо
14
Безьяк
7
Мисиджан
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
13
Сиани
26
Раду
20
Бьява
87
Кандрева
6
Билья
24
Ледесма
12
Онази
17
Кейта
34
Переа
77
Александров
95
Луму
95
Луму
77
Александров
4
Мянтиля
21
Кишада
21
Кишада
4
Мянтиля
84
Марселиньо
99
Платини
99
Платини
84
Марселиньо
87
Кандрева
19
Лулич
19
Лулич
87
Кандрева
17
Кейта
15
Гонсалес
15
Гонсалес
17
Кейта
34
Переа
11
Клозе
11
Клозе
34
Переа
Остались в запасе
Лудогорец
Лацио
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Стойчо Стоев
5
Гаэль Какута
АП
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лудогорец - Лацио
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Васил Левски
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