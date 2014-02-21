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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Лудогорец
Лацио - Лудогорец: обзор матча 21 февраля 2014
Лацио
21.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Лудогорец
45'
Р. Безьяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Лудогорец
89'
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Марселиньо
81'
Замена
Й. Луму
️️️️
В. Мисиджан
Замена
Б. Переа
️️️️
М. Клозе
78'
Красная карточка
А. Гонсалес
73'
Замена
Г. Какута
️️️️
С. Лулич
68'
60'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
Р. Безьяк
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Андерсон
58'
55'
Вторая желтая
С. Дьяков
Пенальти не реализован!
Ф. Андерсон
50'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Златински
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Безьяк
Пас отдал
В. Мисиджан
Желтая карточка
Л. Цана
40'
36'
Желтая карточка
С. Дьяков
9'
Пенальти не реализован!
С. Дьяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
4
Теро Мянтиля
ЦЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
5
Александре Барте
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
95
Йерун Луму
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
0
Серпиери
26
Раду
39
Каванда
27
Цана
19
Лулич
12
Онази
6
Билья
7
Андерсон
17
Кейта
11
Клозе
3-2-3-2
27
Стоянов
15
Александров
80
Кайсара
27
Моци
4
Мянтиля
25
Минев
23
Златински
84
Марселиньо
18
Дьяков
14
Безьяк
7
Мисиджан
19
Лулич
5
Какута
5
Какута
19
Лулич
7
Андерсон
87
Кандрева
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
34
Переа
34
Переа
11
Клозе
14
Безьяк
10
Эшпинью
10
Эшпинью
14
Безьяк
7
Мисиджан
95
Луму
95
Луму
7
Мисиджан
84
Марселиньо
21
Кишада
21
Кишада
84
Марселиньо
Остались в запасе
Лацио
Лудогорец
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
5
Александре Барте
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
5
Александре Барте
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
91
Иван Цворович
ВР
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Лацио - Лудогорец
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Олимпико
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