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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Черноморец - Лудогорец
Черноморец - Лудогорец: обзор матча 24 октября 2013
Черноморец
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Лудогорец
45'
Х. Златински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Лудогорец
Желтая карточка
С. Риера
90'
+2
Желтая карточка
А. Диденко
88'
85'
Желтая карточка
Ф. Эшпинью
Замена
Л. Матос
️️️️
В. Приёмов
81'
78'
Замена
М. Платини
️️️️
Марселиньо
69'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
Ж. Кишада
63'
Замена
Д. Абало
️️️️
И. Стоянов
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
А. Гай
46'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Антонов
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Х. Златински
Желтая карточка
М. Бергер
44'
36'
Желтая карточка
Х. Златински
33'
Желтая карточка
К. Моци
26'
Желтая карточка
С. Дьяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
23
Христо Златински
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Франк Джа Джедже
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
4-2-2-2
22
Безотосный
70
Минейро
5
Бергер
14
Фонтанелло
77
Кутас
19
Гай
8
Ковальчук
99
Риера
21
Бобко
80
Приёмов
69
Антонов
4-5-1
27
Стоянов
5
Барте
80
Кайсара
27
Моци
25
Минев
73
Стоянов
84
Марселиньо
18
Дьяков
21
Кишада
23
Златински
7
Мисиджан
80
Приёмов
3
Лео Матос
3
Лео Матос
80
Приёмов
19
Гай
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
19
Гай
69
Антонов
9
Диденко
9
Диденко
69
Антонов
73
Стоянов
17
Абало
17
Абало
73
Стоянов
21
Кишада
10
Эшпинью
10
Эшпинью
21
Кишада
84
Марселиньо
99
Платини
99
Платини
84
Марселиньо
Остались в запасе
Черноморец
Лудогорец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Остались в запасе
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Стойчо Стоев
Статистика матча Черноморец - Лудогорец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Черноморец
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