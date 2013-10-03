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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Динамо Загреб
Лудогорец - Динамо Загреб: обзор матча 03 октября 2013
Лудогорец
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Загреб
12'
Ж. Кишада
34'
В. Мисиджан
61'
С. Дьяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Динамо Загреб
88'
Замена
З. Памич
️️️️
М. Брозович
Замена
Д. Абало
️️️️
В. Мисиджан
88'
74'
Желтая карточка
А. Халилович
Замена
Р. Безьяк
️️️️
Ж. Кишада
71'
67'
Замена
А. Халилович
️️️️
Саммир
Замена
Х. Златински
️️️️
Марселиньо
63'
ГОЛ! 3:0!
С. Дьяков
61'
58'
Желтая карточка
А. Адеми
Желтая карточка
С. Дьяков
55'
39'
Замена
Д. Чоп
️️️️
Буба
Желтая карточка
В. Мисиджан
37'
ГОЛ! 2:0!
В. Мисиджан
34'
14'
Желтая карточка
Буба
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кишада
Пас отдал
Марселиньо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
5
Александре Барте
ЦЗ
41
Чоко
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Саммир
ЦП
90
Буба
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Лудогорец
91
Иван Цворович
ВР
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
17
Дани Абало
ЦП
23
Христо Златински
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
99
Мичел Платини
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
Динамо Загреб
33
Марко Микулич
ВР
13
Ли Эдди
ЦЗ
28
Звонко Памич
ЦП
17
Саид Хусейнович
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
4-1-4-1
27
Стоянов
5
Барте
80
Кайсара
27
Моци
41
Чоко
77
Александров
10
Эшпинью
18
Дьяков
84
Марселиньо
21
Кишада
7
Мисиджан
3-1-4-2
1
Зеленика
4
Шимунич
12
Пинту
55
Шимунович
77
Брозович
19
Саммир
90
Буба
45
Адеми
19
Пиварич
10
Фернандес
2
Судани
7
Мисиджан
17
Абало
17
Абало
7
Мисиджан
84
Марселиньо
23
Златински
23
Златински
84
Марселиньо
21
Кишада
14
Безьяк
14
Безьяк
21
Кишада
77
Брозович
28
Памич
28
Памич
77
Брозович
19
Саммир
10
Халилович
10
Халилович
19
Саммир
90
Буба
9
Чоп
9
Чоп
90
Буба
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Загреб
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
73
Иван Стоянов
ПП
99
Мичел Платини
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
17
Саид Хусейнович
ЦП
33
Марко Микулич
ВР
13
Ли Эдди
ЦЗ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Остались в запасе
14
Митчел Бургзорг
ЦЗ
91
Иван Цворович
ВР
73
Иван Стоянов
ПП
99
Мичел Платини
ЦФ
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
33
Марко Микулич
ВР
13
Ли Эдди
ЦЗ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Бранко Иванкович
Статистика матча Лудогорец - Динамо Загреб
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Васил Левски
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