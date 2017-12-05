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Антон Каниболоцкий
Статистика
Антон Каниболоцкий - статистика
Завершил карьеру
16 мая 1988 (38)
#1 | Вратарь
193 см | 82 кг
Украина
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2017/2018
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Объединенный Суперкубок 2014
Суперкубок Украины 2014
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Copa del Sol 2013
Суперкубок Украины 2013
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Рома
1 : 0
05.12.2017
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Карабах
0 : 4
22.11.2017
Челси
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Атлетико
1 : 1
31.10.2017
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Карабах
0 : 0
18.10.2017
Атлетико
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Карабах
1 : 2
27.09.2017
Рома
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Челси
6 : 0
12.09.2017
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Копенгаген
2 : 1
23.08.2017
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
1 : 0
15.08.2017
Копенгаген
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Шериф
1 : 2
01.08.2017
Карабах
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